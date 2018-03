Domenico Berardi è un giocatore molto talentuoso, ma che troppo spesso finisce nell’elenco dei cattivi. Più di un’espulsione per lui in questo inizio di carriera e tantissimi anche i cartellini gialli. Il giocatore del Sassuolo, che ha realizzato 62 gol e ha servito 45 assist vincenti in 182 partite con i neroverdi, nell’ultimo match di campionato è stato ammonito nel primo tempo e poi espulso nella ripresa per un brutto fallo su Marusic nel match con la Lazio. Berardi è salito così a quota 44 cartellini gialli. E con il cartellino vistosi sventolare ha superato niente meno che Paolo Montero, un grande difensore sudamericano che aveva la fama del ‘cattivo’, del duro e che in campo si faceva rispettare.

Berardi supera Montero per cartellini gialli

Un primato tutt’altro che invidiabile questo per Berardi che ha già ricevuto 44 ammonizioni in 132 partite di Serie A. Tante, anzi troppe per un giocatore offensivo. Berardi ha superato Montero nella classifica dei più ammoniti di sempre in Serie A. L’uruguagio ne ottenne, tra Atalanta e Juventus, 43 di gialli, ma in 266 incontri, ed era un difensore. Questi numeri devono far riflettere il ragazzo, che non ha ancora ventiquattro anni, e che sicuramente deve cercare di essere un po’ più calmo in campo. Berardi almeno può consolarsi guardando il record di espulsioni di Montero, che in Serie A fu espulso 16 volte, record assoluto.

Pinzi il più ammonito di sempre in Serie A

É lontanissimo però Berardi dai giocatori che ‘vantano’ il maggior numero di cartellini gialli in Serie A. Le nuove regole introdotte negli ultimi venticinque anni e il maggior numero di partite giocate ha portato nella top ten tutti calciatori contemporanei. L’ex centrocampista di Lazio e Chievo Giampiero Pinzi è il giocatore con più gialli di sempre in Serie A, addirittura gli fu sventolato 149 volte. Di un soffio Pinzi è davanti all’ex bandiera del Cagliari Daniele Conti e a Massimo Ambrosini, ex Milan e oggi apprezzato commentatore di Sky. Nella top ten anche il c.t. ad interim Di Biagio, Totti e Daniele De Rossi.