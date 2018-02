Nonostante le vicissitudini che lo hanno obbligato ad allontanarsi dal calcio, Beppe Signori rimane uno di quei protagonisti della Serie A che molti tifosi ricorderanno a lungo. Lo faranno certamente in questo weekend, in occasione del suo cinquantesimo compleanno che cade proprio alla vigilia delle partite delle due squadre più importanti con le quali ha giocato: la Lazio e il Bologna. Tra gli auguri che gli sono arrivati da tifosi, ex compagni e vecchi rivali, quello più apprezzato dall'ex bomber bergamasco è stato certamente quello inviato da Diego Armando Maradona.

Sul suo profilo Instagram, Beppe Signori ha infatti condiviso con i suoi follower il video arrivato da Dubai con protagonista un sorridente Diego: "Hola Beppe, 50 anni – ha esordito l'ex Pibe de Oro – Sei stato un grandissimo capocannoniere! Mi fa molto piacere vederti così in forma. Guardavo il tuo video e ne dimostri 40 di anni, non 50! Vienimi a trovare quando vuoi a Dubai, io sono qui da 6 anni, tra questa gente meravigliosa".

Gli auguri della Lazio e del Bologna.

Oltre all'omaggio dell'indimenticato campione argentino, anche Lazio e Bologna hanno affidato ai loro canali social gli auguri per il loro vecchio attaccante: "127 reti con la maglia de #LaPrimaSquadraDellaCapitale – ha twittato il club romano – Tanti auguri a Giuseppe Signori che spegne oggi 50 candeline". Il nostro Beppe Signori compie 50 anni – ha invece pubblicato la società felsinea – Buon compleanno BeppeGol".

Il Bologna, oltre all'augurio via Twitter, ha deciso di festeggiare Signori in un modo molto più suggestivo. Uomo simbolo del club rossoblu targato Gazzoni a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, l'ex cannoniere riceverà gli auguri di tutto lo stadio Dall'Ara nel prepartita di Bologna-Sassuolo, quando verrà festeggiato a bordocampo durante il Match Day Show.