Nemmeno il tempo di accomodarsi (si fa per dire, visto che è sua consuetudine guidare i suoi in piedi con grande trasporto) sulla panchina dell'Empoli e Beppe Iachini ha già incassato una squalifica. Il tecnico che è stato scelto dalla dirigenza del club toscano per sostituire l'esonerato Aurelio Andreazzoli esordendo con una vittoria contro l'Udinese, è stato squalificato per una bestemmia pronunciata proprio nell'ultimo match di Serie A

Perché Beppe Iachini è stato squalificato dal Giudice sportivo

Il Giudice sportivo ha deciso di squalificare per un turno di Serie A l'allenatore dell'Empoli Beppe Iachini. Un provvedimento ufficializzato in un comunicato, ma non legato all'espulsione rimediata dal neo-tecnico della matricola toscana nell'esordio con vittoria contro l'Udinese per essere uscito dalla sua area tecnica. Iachini infatti è stato squalificato per aver bestemmiato proprio nel finale di gara. Un'espressione che non è sfuggita al collaboratore del direttore di gara presente a bordo campo e che dunque impedirà al tecnico di guidare l'Empoli alla ripresa della Serie A nel match contro l'Atalanta, il 25 novembre.

Iachini squalificato per un'espressione blasfema

Questo il comunicato ufficiale del Giudice sportivo sulla squalifica di Beppe Iachini, motivata così: "Per avere, al 45° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema in occasione di una sostituzione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Una situazione che non rappresenta purtroppo una novità sui campi di calcio italiani, visto che per gli stessi motivi sono stati squalificati in questo avvio di stagione anche l'allenatore dell'Atalanta Gasperini e il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora. Niente da fare dunque per l'allenatore dell'Empoli che non potrà essere in panchina contro l'Atalanta. Al suo posto ci sarà il suo vice Giuseppe Carillo.