Continuare a crescere con la maglia della Juventus, convincere definitivamente Tabarez e conquistare un posto per i prossimi Mondiali. E' questo l'obiettivo di Rodrigo Bentancur: giovane centrocampista della squadra di Allegri e apprendista metronomo dell'Albiceleste, guidata dal 70enne maestro di Montevideo. Diventato uno dei giovani più importanti e interessanti del calcio uruguaiano, il classe '97 ha recentemente rilasciato un'intervista in patria dove ha raccontato le sue ambizioni in vista dell'appuntamento mondiale in Russia.

Grazie alla sua esperienza europea, Bentancur è infatti riuscito a farsi notare dal ct della sua nazionale: "E' stato molto importante essere convocato per le ultime partite di qualificazione e per le amichevoli – ha spiegato lo juventino all'uruguaiano "Ovacion" – Per il Mondiale non c'è una lista di 26 o 27 giocatori e il gruppo è altamente competitivo. Bisogna lavorare tutti i giorni per raggiungere la Russia".

Il dolore di Buffon.

Durante la chiacchierata dedicata alla prossima Coppa del Mondo, Bentancur ha anche rivelato di aver vissuto in prima persona tutto il dramma dell'eliminazione italiana: "Gli italiani l'hanno presa davvero male. E' stato tremendo vedere la faccia di Buffon, stava male fisicamente". Da poco sbarcato anche lui su Instagram, dove ha inaugurato la sua pagina ufficiale, il centrocampista uruguaiano ha inoltre raccontato di come l'appuntamento russo sia sulla bocca di tutti.

"Con Cuadrado e gli argentini abbiamo già parlato di come potrà essere il mondiale – ha concluso il giocatore di Allegri – Sia Dybala che Higuain scherzano con me e mi dicono che abbiamo un girone facile (Russia, Egitto ed Arabia Saudita ndr) ma sappiamo che non è così e che le partite vanno giocate e vinte".