L'andata dei quarti di Champions con il Real Madrid è uno snodo importante della stagione, può essere il trampolino di lancio verso quella finale (a Kiev) nella quale i bianconeri sperano di recitare un ruolo da protagonisti, sollevando un trofeo che manca dal 1996 (successo ai rigori contro l'Ajax) e raggiungendo la consacrazione a livello europeo dopo essere usciti dal campo a capo chino per due volte (Berlino 2015, contro il Barcellona; Cardiff 2017, contro le merengues). Servirà essere perfetti e potrebbe anche non bastare quando di fronte hai macchina da gol come Cristiano Ronaldo. Servirà essere freddi e intelligenti, pronti a soffrire (se necessario) e a ripartire.

Marchisio o Bentancur, Allegri sceglie il vice Pjanic

Modric, Kroos e Casemiro. Come lo affronti un centrocampo del genere se viene a mancare una pedina del calibro di Pjanic? Khedira e Matuidi garantiscono esperienza, equilibrio e dinamismo. Manca il terzo anello, quello che conferisce anche geometrie a un reparto di lotta e di governo. Claudio Marchisio o Rodrigo Bentancur, uno dei due (con il giovane uruguagio favorito) completerà il terzetto nel cuore della mediana e avrà un pesante fardello sulle spalle considerato che il bosniaco viene reputato un pilastro della squadra (36 presenze su 43 match in stagione).

Chi è il favorito al posto del bosniaco

Quando non ha giocato l'ex romanista (7 volte) le scelte di Allegri hanno favorito il 20enne sudamericano (4) rispetto al ‘principino' bianconero (2) mentre in una sola occasione entrambi hanno giocato assieme dall'inizio (ottavi di Coppa Italia, vittoria per 2-0 sul Genoa). In altre 3 gare, invece, si sono ritrovati l'uno affianco all'altro da subentrati (Benevento e Udinese in campionato, Barcellona nella fase a gironi di Champions). Il tecnico medita ancora sulla scelta, visto che la capacità di Pjanic di verticalizzare il gioco e tessere la trama delle azioni è difficilmente replicabile. Però, qualcosa bisogna inventare… già, ma cosa? Optare per un calciatore affidabile e ordinato come Marchisio oppure dare fiducia a Bentancur che assicura maggiore fisicità?

Perché schierare Marchisio

Il ‘principino' si lascia preferire per l'abitudine a disputare gare del genere ma le 15 presenze stagionali, una delle quali in Champions League (19′ in campo contro il Barcellona a Torino) e un totale di 745 minuti giocati non depongono a suo favore. C'è ancora un altro particolare che certifica come Allegri lo abbia poco alla volta messo ai margini della scena: Marchisio non gioca una gara decisiva o comunque contro una big da titolare dalla finale di Coppa Italia 2017.

Perché schierare Bentancur

Freschezza atletica, voglia di stupire, la forza dell'età depongono a favore di Bentacur. In questo senso gli ultimi venti minuti giocati contro il Milan sono quasi uno spot per l'uruguagio perché sarà importante non lesinare energie. Quel pallone recuperato dopo una ricorsa di 40 metri e contestuale rilancio dell'azione che ha portato al gol di Cuadrado sembra aver spostato l'ago della bilancia dalla sua parte. In stagione ha accumulato 729 minuti, più o meno gli stessi di Marchisio.

Juve, in 3 sotto diffida e a rischio per il Bernabeu

Nella Juventus che affronterà il Real Madrid non ci saranno Benatia e Pjanic (squalificati) mentre servirà fare attenzione ai cartellini gialli che potrebbero essere pesanti in vista del ritorno al Santiago Bernabeu: Chiellini, Alex Sandro e Bentancur sono diffidati tra le fila della Juventus, mentre tra i blancos l'unico in pericolo è Sergio Ramos.

Le probabili formazioni di Juventus-Real Madrid

Juventus (4-4-1-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 11 Douglas Costa, 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 10 Dybala; 9 Higuain. (23 Szczesny, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 17 Mandzukic, 22 Asamoah, 24 Rugani, 27 Sturaro). All.: Allegri.

Real Madrid (4-3-1-2): 1 Navas; 2 Carvajal, 5 Varane, 4 Sergio Ramos, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco; 7 Cristiano Ronaldo, 9 Benzema. (13 Casilla, 15 Hernandez, 11 Bale, 17 Vasquez, 20 Asensio, 23 Kovacic, 24 Ceballos). All.: Zidane.

Arbitro: Cakir (Turchia).

Dove vedere la partita in diretta tv e in chiaro

Il nuovo canale tematico gratuito "20" del Gruppo Mediaset trasmetterà in diretta tv e in chiaro Juventus-Real Madrid grazie alla piattaforma Tivù Sat. In studio per il pre partita ci saranno Sandro Sabatini ed Eleonora Boi, con ospiti Paolo Rossi, Angelo Di Livio e Graziano Cesari. Alle ore 20.45, fischio d'inizio con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Roberto Cravero. A bordo campo Claudio Raimondi, Carlo Landoni e Gianni Balzarini.