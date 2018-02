Ha "assaggiato" la Serie A per 18′ in Roma-Benevento. Adesso Bacary Sagna è pronto ad esordire nel massimo campionato italiano da titolare. Il colpaccio di mercato invernale della formazione sannita è destinato a giocare dal 1′ nella delicata sfida salvezza contro il Crotone. Un match che la compagine di De Zerbi dovrà vincere a tutti i costi se vorrà alimentare la fiammella delle ultime speranze di salvezza.

Benevento, scatta l'ora di Sagna: titolare in Benevento-Crotone.

L'allenatore del Benevento non sembra avere dubbi in vista della sfida salvezza Benevento-Crotone. Bacary Sagna, a meno di clamorosi colpi di scena, farà il suo esordio da titolare al Vigorito nel confronto tra i giallorossi e la compagine di Zenga. Dopo i 18′ nel finale dell'ultimo confronto perso in casa della Roma, l'esperto esterno transalpino ex di Arsenal e City che ha appena compiuto 35 anni, potrà garantire il suo contributo dal 1′ per la squadra di De Zerbi.

Sagna e Letizia, frecce per le fasce del Benevento.

C'è dunque grande curiosità intorno a Sagna che già nel finale del match dell'Olimpico aveva dato buone indicazioni, soprattutto a livello fisico. Adesso potrà dimostrare tutto il suo valore, con tutto il popolo giallorosso che si aspetta grandi risposte: toccherà a lui e al dirimpettaio Letizia vivacizzare il gioco del Benevento sulle fasce e magari supportare in fase di costruzione del gioco anche Guilherme e Brignola ai fianchi di Coda.

Le probabili formazioni di Benevento-Crotone.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Costa, Letizia; Memushaj, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini.