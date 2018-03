Quanto vale il gol al Milan del portiere Alberto Brignoli? Allora fu una sorta di battesimo del fuoco per Gattuso che incassò la beffa – amarissima – del pareggio arrivato per opera del portiere del Benevento al 95°. Un colpo di testa, una deviazione tentata (e riuscita) all'ultimo, disperato assalto per raddrizzare il match. Come mandare ‘al diavolo' una partita o – mutuando l'alias dei sanniti – come ‘vedere le streghe', almeno per quanto riguarda la parte rossonera. Per la squadra di De Zerbi, invece, fu come spezzare l'incantesimo dopo quattordici giornate e cancellare l'infamia di ‘zero punti' in classifica.

Tutto molto bello. Quella rete dell'estremo difensore – come sottolineato da Calcio e Finanza – è costata al Benevento 7.5 milioni di euro. Ovvero, l'importo complessivo dell'obbligo di riscatto ‘attivato' proprio dalla rete dell'estremo difensore. E così il primo punto conquistato in categoria dai campani ha formalizzato l'ingaggio ufficiale sia del difensore Antei (2.75 milioni) sia dell'attaccante Iemmello (4.75 milioni), entrambi arrivati con la formula del prestito temporaneo almeno fino alla verifica della clausola contrattuale. Insomma, quel gol che ha fatto esplodere di gioia il ‘Vigorito' ha avuto anche l'effetto di trovare un ‘posto fisso' ai compagni di squadra ‘precari del pallone'.

Da allora il Benevento ha conquistato altri 9 punti frutto di 3 vittorie (10 i punti complessivo), non abbastanza per riuscirsi a trarre d'impaccio da una situazione di classifica durissima e col baratro della retrocessione in Serie B spalancato sotto i piedi. Non abbastanza nemmeno per lo stesso calciatore che nel Sannio è in prestito dalla Juventus e non ha molte speranze di restare in giallorosso: in base a quanto previsto nella transazione con i bianconeri, per Brignoli l’obbligo di riscatto diventerà efficace al raggiungimento della salvezza e delle 20 presenze in A.