Il Benevento è tornato alla vittoria e già questa è una notizia da prima pagina perché l'ultima in classifica ha avuto un nuovo moto d'orgoglio nella sfida al Vigorito contro il Crotone di Zenga. In una partita entusiasmante e divertente che è finita a suon di gol: un 3-2 che resterà impresso a lungo nella mente dei tifosi delle streghe e non solo. Perché durante la partita è stato registrato anche un particolarissimo record: 4 giocatori a segno per la prima volta in assoluto in Serie A, in questo campionato.

4 esordienti del gol.

Giovanni Crociata, Sandro, Benito Nicolas Viola e Cheik Tidiane Diabate . I quattro moschettieri della sfida Benevento-Crotone che hanno bagnato la loro stagione con il primo gol in massima serie. Tutti erano alla prima assoluta ed è stata l'occasione per rompere il digiuno più o meno lungo, e per farlo ci hanno pensato tutti insieme: mai prima d'ora era accaduto in soli 90 minuti di vedere tanti ‘debuttanti' del gol.

Benali, il primo in stagione.

Tra i realizzatori della gara, c'è anche l'ex Pescara, Ahmad Benali, arrivato a gennaio e alla prima rete stagionale. Non una prima volta assoluta perché era stato già autore in carriera di 6 goal nel massimo campionato con la maglia degli abruzzesi, ma comunque alla prima gioia personale con la squadra di Zenga.

Crociata e Sandro.

A sbloccare la partita per gli ospiti è stato il giovane attaccante Giovanni Crociata, che nella stagione precedente aveva fatto un goal in Serie B con la maglia del Brescia, poi il nulla. Il provvisorio 1-1 è stato realizzato poi dal neo acquisto di gennaio, il brasiliano Sandro, al 1° goal assoluto con i giallorossi campani, arrivato alla sua 4ª presenza stagionale.

Viola e Diabate.

Quindi, a entrare di diritto nel tabellino dei record Benito Nicolas Viola, che pur avendo già giocato in Serie A in carriera con le maglie di Reggina e Palermo, non era mai riuscito a trovare prima di domenica la gioia personale. Infine, il guizzo decisivo di Diabate anche lui al debutto con il gol, che è pesato più di tutti visto che ha regalato i tre punti al Benevento.