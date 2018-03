Poco più di un'ora, 68 minuti giocati il 26 novembre scorso nella gara di campionato con il Crotone, e 7 panchine. E' ridotta a questa la stagione di Benedikt Höwedes (28 anni) tra le fila della Juventus. Nessun ostracismo tecnico nei suoi confronti, l'ex difensore dello Schalke 04 (in prestito con diritto di riscatto) è stato finora frenato da continui problemi muscolari che lo hanno lasciato dietro le quinte. Il più grave lo ha tenuto fuori dai giochi per 78 giorni e 15 match ufficiali saltati, nel complesso sono 28 le gare a cui non ha preso parte per un totale di 132 giorni.

A leggere la storia degli infortuni viene la depressione: 1) il primo stop risale addirittura al 29 settembre (4-0, vittoria con il Torino nel derby), uno stiramento alla coscia lo blocca per un mese (fino al 28 ottobre) e lo vede di nuovo disponibile il 5 novembre; 2) rottura della fibra muscolare è l'esito dei controlli diagnostici svolti dopo la fitta dolorosa avvertita il 1° dicembre in occasione della gara con il Napoli (successo per 1-0 al San Paolo, resterà fuori fino a inizio febbraio); 3) adesso un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia destra lo ha costretto all'ennesimo forfait, questa volta contro l'Atalanta nel recupero di campionato.

in foto: La stagione travagliata di Benedikt Höwedes (fonte Trasnfermarkt)

E adesso che succede? Difficile che, allo stato dei fatti, la Juventus possa decidere di investire 13 milioni di euro (la cifra pattuita per esercitare il diritto di riscatto come da accordi). C'è stima nei confronti del calciatore e anche la volontà di confermargli la fiducia ma a condizioni differenti: o con il rinnovo del prestito per un altra stagione oppure con la possibilità di trattare un forte sconto sulla somma prevista e non oltre i 5 milioni di euro limitando così a 8/8.5 milioni (compresi i 3.5 pagati a luglio scorso per formalizzare il prestito oneroso) la spesa per il difensore centrale tedesco.