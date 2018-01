Non c'è stato il ricorso alla prova televisiva per il fallo commesso da Benatia su Pavoletti nell'ultima gara di campionato. La gomitata scovata dalla moviola ma non sanzionata dal direttore di gara durante Cagliari-Juventus aveva scatenato polemiche, considerato il secondo episodio dello scandalo dopo il tocco di braccio di Bernardeschi ignorato dall'arbitro. La motivazione fornita dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, in merito all'azione contestata dai sardi (fallo del difensore marocchino sull'attaccante) non concede appigli poiché demanda tutto a quanto ‘visto' dall'arbitro che ha giudicato con una valutazione definita ‘insindacabile', scegliendo di concedere la norma del vantaggio alla squadra di casa in quel momento in possesso del pallone.

Nella circostanza segnalata, i due calciatori si contendevano il pallone di testa al limite dell’area di rigore bianco-nera. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.33 dell’8 gennaio 2018): ‘Al 28’ del secondo tempo della gara Cagliari-Juventus del 6/1/2018 ho visto e valutato uno scontro aereo per la contesa del pallone tra Benatia e Pavoletti, come un normale fallo di giuoco a favore del Cagliari. Considerando che immediatamente il pallone è andato ad un compagno di squadra del Pavoletti ho applicato il vantaggio che poi si è concretizzato', avendo specificato con un ulteriore mail che la circostanza del vantaggio è stata chiaramente evidenziata, come da Regolamento, dal gesto del braccio.

Gli altri provvedimenti del Giudice Sportivo.

Tra i provvedimenti del Giudice Sportivo anche una multa di 10mila euro e diffida per il presidente del Cagliari, Giulini, per censurare le espressioni pronunciate a fine gara sulla Var. Un turno di stop – con relativa ammenda di 10mila euro – per il tecnico dell'Atalanta Gasperini. Fermati per una giornata De Roon (Atalanta), Sala (Sampdoria), Bessa (Verona), Radu (Lazio), Zukanovic (Genoa), Veretout (Fiorentina) e Astori (Fiorentina).