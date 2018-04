Da quasi una settimana si parla del quarto di finale di Champions League tra Real Madrid-Juventus e del fallo di Benatia su Lucas Vazquez, che ha prodotto l’eliminazione della Juve dalla Champions. Dopo il match ha polemizzato, con molto garbo, il presidente Agnelli, mentre Buffon è andato abbastanza fuori le righe. Con i media hanno parlato al Bernabeu anche Chiellini e Benatia, che aveva equiparato il rigore assegnato al Real a uno stupro. Quelle parole hanno colpito il comico Maurizio Crozza che le ha riprese e le ha commentate venerdì scorso nel suo show. Benatia è venuto a sapere delle parole del comico e con una stories su Instagram ha risposto, in malo modo, a Crozza.

Benatia ha detto che il rigore contro la Juve è stato uno stupro. Ma come? Non puoi parlare di stupro. Sei tu che hai fatto un’entrata del c… al 93’. Io non so se hai idea di cosa sia uno stupro. Ovviamente neanche io ce l’ho. Se però vuoi provare l’emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, provi a ficcartelo su per il cu…Un’idea a quel punto te la sei fatta.