Benatia, dal Qatar, tifa ancora Juve: “Cristiano Ronaldo portaci in finale di Champions”

Benatia e la scelta di fede: “Sono qui per i miei figli” Il difensore marocchino è stato presentato ufficialmente dall’Al Duhail. Benatia ha spiegato perché ha scelto di giocare in Qatar: “Voglio far crescere i miei figli in un ambiente islamico”, ha detto di voler vincere la Champions e parlato anche della Juventus: “Ronaldo può giocare fino a 40 anni, spero ci porti in finale di Champions. Mi mancano Pjanic e Matuidi”.