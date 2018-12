Sembra sempre che debba essere inserito tra i titolari, ma Allegri alla fine decide sempre di limitare il turnover in difesa e così Medhi Benatia spesso si accomoda in panchina. Il marocchino non gioca dallo scorso 11 novembre. In parecchi, magari pure quelli che hanno puntato su di lui al fantacalcio, vorrebbero vederlo tra i titolari e tra loro ci sono parecchi utenti che sui social scrivono a Benatia e gli chiedono perché non gioca e c’è chi lo sostiene in questo momento particolare. Benatia sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti e ha scritto che per lui questo è un momento molto difficile:

In questo momento difficile, siete in molti a lasciarmi messaggi di supporto, e vi ringrazio! Voglio in particolare rendere omaggio ai marocchini del mondo che si prendono del tempo di scrivermi! Poiché non posso rispondere a tutti, confermo che non c’è spazio per il dubbio e che dobbiamo continuare a tenere la testa alta, perché un leone non muore mai, dorme….

Benatia nella stagione 2018-2019

Allegri si fida ciecamente della coppia formata da Bonucci e Chiellini, il primo finora non ha riposato mai, il capitano invece quando rifiata spesso cede il posto a Rugani, condannato al ruolo di riserva di lusso. Benatia è sceso in campo appena sei volte in questa stagione, cinque presenze in campionato, l’ultima l’11 novembre 2018 in Milan-Juventus, e una in Champions League. Lo scorso anno disputò venti partite di campionato e complessivamente scese in campo trentadue volte.

Benatia e il mercato

Dopo l’esclusione di Bergamo di sicuro il marocchino, ex Bayern e Roma, si è arrabbiato e lo ha fatto capire sui social, contro la Sampdoria probabilmente ci sarà dall’inizio. Ma a gennaio potrebbe chiedere la cessione. La Juventus ha cinque centrali e sulla carta potrebbe anche decidere di lasciar andare il trentunenne marocchino, ma con Barzagli infortunato forse nessuno in casa Juve vorrebbe rinunciare a Benatia, seguito da Marsiglia, Schalke e Borussia Dortmund.