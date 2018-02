Il nome di Ben Greenhalgh in Italia forse solo i più grandi tifosi dell’Inter possono ricordare. Questo ragazzo inglese, classe 1992, firmò un contratto con i nerazzurri nel 2010 e si allenò agli ordini di José Mourinho, nei mesi in cui l’Inter realizzò il triplete. Arrivò fin lì grazie al successo in un reality, ora sono passati tanti e Ben dopo aver girato un numero impressionante di squadre è stato ingaggiato dalla Adidas per fare la controfigura a una serie di personaggi famosi negli spot pubblicitari.

La vittoria nel reality, l’Inter del Triplete e il Como

In Italia il reality dedicato al calcio fu ‘Campioni’, qualche anno dopo in Inghilterra arrivò ‘Football’s next star’. Ventimila ragazzi parteciparono ai provini, chi avrebbe vinto avrebbe firmato un contratto di sei mesi con l’Inter di Mourinho. Il giovane Ben è il trionfatore del reality e passa da una squadra dilettantistica, il Welling United, a quella nerazzurra che in quei mesi realizza uno storico triplete. Non gioca mai, ma partecipa a tutti gli allenamenti alle feste della squadra. L’Inter gli fa firmare un anno di contratto ulteriore, ma lo cede al Como, con cui segna 8 gol in 12 partite, non male. Lui però decide di lasciare l’Italia.

Dal Welling al Concord Rangers quante maglie cambiate

Torna al Welling United, ma ci resta poco e prende l’abitudine di cambiare squadra ogni sei mesi. L’elenco è lunghissimo, i nomi sono tutti sconosciuti, eccetto l’Inverness: Ebbsfleet United, Maidstone United, Concord Rangers, Inverness Caledonian Thistle, Stenhousemuir, nuovamente Maidstone United e Concord Rangers, Maidstone United (tris), Hemel Hempstead Town, e Concord Rangers (altro tris).

in foto: Greenhalgh con un giovane Ausilio nel 2010.

Golf e spot

Il piede è sempre delicato, ma i ricordi interisti sono lontani e sui campi di calcio di periferia è sempre dura e così Greenhalgh decide di cambiare sport e si dedica al golf, sport in cui ottiene risultati eccezionali. C’è chi dice che se avesse cambiato prima avrebbe forse potuto diventare un professionista. La Adidas lo nota e lo scrittura come controfigura di personaggi famosi per la realizzazione di alcuni spot pubblicitari. Dalle polveri agli altari in rapida successione Ben Greenhalgh, che a nemmeno ventisei anni sembra aver vissuto già tre o quattro vite.