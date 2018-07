Chissà a che pagina del suo proverbiale "manuale del calcio" José Altafini avrebbe inserito l'azione del Belgio che ha portato al gol di Chadli, decisivo per battere in rimonta il Giappone nella sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 e volare ai quarti. Un contropiede perfetto quello dei Diavoli Rossi che hanno avuto la lucidità al minuto 94′ di imbastire una manovra eccezionale che ha permesso loro di arrivare da una porta all'altra nel tempo record di 9.35 secondi con la sintesi perfetta di estetica e risultato.

Giappone-Belgio, l'azione perfetta del gol del 3-2 che ha regalato i quarti del Mondiale

La squadra di Martinez si è ritrovata inaspettatamente sotto di due gol nel secondo tempo della sfida valida per gli ottavi di finale di Russia 2018 contro il Giappone. Con grande carattere e grazie all'invenzione del ct che ha inserito Fellaini e Chadli per Mertens e Carrasco (garantendo più equilibrio e fisicità), i Diavoli Rossi sono tornati in partita sul 2-2. In pieno recupero poi ecco la perla: nonostante i tanti minuti nelle gambe il Belgio ha trovato la forza di segnare il gol vittoria con quella che può essere considerata l'azione perfetta. Tutto è nato da un harakiri del Giappone con Honda che ha battuto male un corner regalando il pallone a Courtois. Ne è nata una ripartenza strepitosa che ha portato al gol di Chadli.

Belgio, velocità e numero di tocchi da record per l'azione del gol di Chadli al Giappone

Appena Courtois ha rimesso in gioco il pallone, con il Giappone sbilanciato in avanti, ecco il passaggio a De Bruyne. Quest'ultimo dopo aver preso la sfera in posizione bassa si è involato verso la metà campo avversaria e a ridosso della linea di centrocampo ha servito a destra Meunier che a sua volta ha piazzato l'assist al centro per Lukaku. Velo intelligente del bomber dello United e rimorchio di Chadli che ha spinto la sfera in rete. I numeri evidenziati da Sky sono la fotografia perfetta della bontà dell'azione belga: 3 passaggi, 7 tocchi, cinque calciatori coinvolti e 9.35 secondi. Basti pensare che il record sui 100 metri di Bolt a livello mondiale è di 9.58 secondi.

Lukaku fondamentale nel gol di Chadli anche senza toccare mai il pallone

Fondamentale nell'azione che ha portato al gol vittoria del Belgio contro il Giappone è stato il movimento di Romelu Lukaku. Quest'ultimo pur non toccando mai il pallone si è rivelato di grande utilità in tutte le fasi della ripartenza bruciante dei giocatori belga. Prima conquistando le attenzioni dei difensori della formazione avversaria muovendosi spalle alla porta e permettendo così a De Bruyne di guadagnare spazio. Poi con il taglio verso il centro che ha liberato la porzione di campo occupata in corsia di Meunier e poi la ciliegina sulla torta: un velo eccezionale che destabilizzato gli avversari permettendo a Chadli di spingere il pallone in rete. Un'azione che andrebbe fatta vedere e rivedere nelle scuole calcio.