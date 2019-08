Il futuro di Luis Suarez potrebbe essere lontano dalla Spagna. Le ultime notizie di calciomercato sull'esperto centravanti uruguaiano del Barcellona raccontano di una ricca offerte proveniente dagli Stati Uniti. L'Inter di Miami, la nuova franchigia del campionato a stelle e strisce di proprietà di David Beckham che dal 2020 farà il suo esordio nella Major League Soccer, ha messo nel mirino il Pistolero, e sogna il colpo a sensazione. Un'ipotesi che potrebbe concretizzarsi già nell'inverno 2020 o in quello successivo.

Calciomercato, l'Inter Miami Fc di Beckham vuole Luis Suarez

Ipotesi suggestiva per il futuro di Luis Suarez. Le ultime notizie di calciomercato sul bomber del Barcellona e dell'Uruguay, raccontano di una massiccia offensiva nei suoi confronti proveniente da oltreoceano. L'Inter di Miami, la nuova società calcistica guidata da David Beckham che nel 2020 farà il suo esordio nella Major League Soccer (massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi), sarebbe pronta a puntare sul Pistolero classe 1987, per farne il proprio giocatore simbolo. Un colpo a sensazione che aumenterebbe la popolarità della nuova franchigia che dunque pensa in grande, con l'ex Spice Boy pronto ad allestire una rosa competitiva (il sogno di Beckham è quello di convincere a trasferirsi negli States anche Cavani per disporre di un tandem tutto uruguagio).

L'offerta dell'Inter Miami per Luis Suarez

Secondo quanto riportato dalla stampa catalana e in particolare da Radio Catalunya, per Luis Suarez l'Inter Miami Fc avrebbe messo sul piatto un'offerta molto ricca, con un contratto importante per 4 stagioni. Una prospettiva intrigante per Luis Suarez che potrebbe considerare quella americana come una destinazione gradita per proseguire la sua carriera dopo il Barcellona. Un trasferimento che potrebbe concretizzarsi nel 2021, quando il contratto del Pistolero andrà in scadenza con i blaugrana, o già nell'inverno 2020. In questo caso però dovrà essere il giocatore a spingere con il club catalano per una cessione, in considerazione della clausola da 200 milioni di euro presente nel contratto che a quel punto potrebbe essere dribblata.

Quale futuro per Luis Suarez al Barcellona

Appuntamento ai prossimi mesi dunque per capire quale sarà il futuro di Luis Suarez. Dopo l'arrivo di Griezmann, e in virtù del tentato affondo su Neymar, il nome di Luis Suarez non è più nella lista degli incedibili blaugrana. Accostato anche alla Juventus (sempre nell'ambito del valzer di punte per arrivare a O'Ney), il bomber uruguaiano dovrebbe presto sedersi al tavolo con la dirigenza catalana per valutare la sua posizione.