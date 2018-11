Romeo il primo figlio di David Beckham spera di diventare un tennista professionista. Ha già avuto modo di palleggiare con dei campioni veri e propri e si sta allenando per realizzare il suo sogno. I genitori sperano di vederlo sfidare Djokovic, Federer o Nadal e nell’attesa hanno deciso di costruire nella casa di campagna (valutata quasi 7 milioni di euro) nei Cotswolds un campo sintetico che, secondo il ‘Daily Mail’ costerà 35.000 euro.

I lavori sono già iniziati la scorsa primavera, l’opera la sta creando l’architettato paesaggista, pluri-premiato al Chelsea Flower Show, Marcus Barnett. David Beckham avrebbe voluto costruire un campo di calcetto, ma la moglie e il figlio lo hanno ‘costretto’ a rinunciare al progetto iniziale. La solita fonte anonima al ‘Daily Mail on Sunday’ ha detto:

La casa nei Cotswold è sempre stata un gioiellino ed è una creatura di David, Victoria non ha mai mostrato grande interesse. Ora però vede la casa come un posto perfetto per allenarsi il più possibile. Anche David spera che Romeo diventi una stella del tennis, ma la forza trascinante è senz’altro Victoria.