Capita a tutti di sbagliare, ma quando succede ad un portiere tutto diventa molto più difficile da digerire. Poche ore dopo la sfida di ritorno del Bernabeu, che ha sancito l'eliminazione del suo Bayern Monaco, Sven Ulreich ha chiesto pubblicamente scusa per il clamoroso liscio che ha dato la possibilità a Benzema di segnare il gol del momentaneo 2 a 1 e di complicare maledettamente la corsa dei tedeschi verso Kiev.

Davanti alle immagini della sua papera, che hanno ovviamente fatto il giro del mondo, il 29enne portiere del Bayern ha così deciso di parlare a tutti attraverso il suo canale ufficiale di Instagram: "Non riesco a esprimere la mia delusione con le parole – ha scritto Ulreich – volevamo la finale, stavamo dando il nostro meglio ma poi è arrivato il mio grosso errore. Non riesco a trovare una spiegazione, sono desolato, mi dispiace per la mia squadra, per i tifosi".

L'abbraccio social dei compagni

Passato dalla panchina al campo, dopo i problemi fisici che hanno colpito e messo fuori gioco il titolare Manuel Neuer, Sven Ulreich ha dunque vissuto la sua serata più difficile da quando veste la maglia del Bayern Monaco. L'immagine di quel retropassaggio di Tolisso, del suo goffo tentativo di colpire il pallone e di Benzema che deposita il pallone a porta vuota, probabilmente gli faranno compagnia ancora per molto tempo.

In suo soccorso, attraverso Instagram, sono però arrivati i suoi compagni. La forza della squadra di Jupp Heynckes sta proprio nel gruppo: una rosa di giocatori che, fino al novantesimo, ha messo paura ai campioni d'Europa in carica. In risposta al suo messaggio social, James Rodriguez ha invitato Ulreich a riprendersi dallo shock: "Alza la testa, noi siamo una squadra". "Ci hai salvato tantissime volte Ulle", gli ha scritto Javi Martinez. "Avanti a testa alta, si vince e si perde tutti insieme", è stato invece il commento di Jerome Boateng.