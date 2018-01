Non bastano i grandi risultati per rendere l’ambiente del Bayern Monaco tranquillo. Oggi, a due giorni dal match di campionato con il Werder Brema, gli animi si sono scaldati parecchio durante l’allenamento in cui James Rodriguez e Sebastian Rudy sono arrivati alle mani. Il duello tra il colombiano e l’ex Hoffenheim è durato poco, i compagni sono prontamente intervenuti e celere è stato anche il tecnico Jupp Heynckes, che ha chiuso la questione rapidamente e ha chiesto a Rodriguez e Rudy di stringersi la mano davanti a tutta la squadra.

James Rodriguez vs Sebastian Rudy.

La tranquillità dell’allenamento mattutino del Bayern Monaco è stata interrotta da un duello rusticano tra James Rodriguez e Sebastian Rudy. La miccia l’ha accesa l’ex del Real Madrid che con un’entrata molto rude ha fatto arrabbiare il difensore, che rapidamente è andato a brutto muso allo scontro con Rodriguez. Alla miccia non ha fatto seguito il fuoco perché i compagni di squadra e l’allenatore sono stati veloci e hanno riportato rapidamente la calma. L’allenamento è poi subito ripreso con i giocatori del Bayern coinvolti che hanno continuato come se nulla fosse successo.

I grandi risultati del Bayern con Heynckes.

Non deve stupire la rissa tra James Rodriguez e Rudy. La storia del calcio è piena di problemi tra calciatori della stessa squadra. Ma colpisce il momento. Perché il Bayern Monaco da quando è tornato Jupp Heynckes, che per la quarta volta è tecnico dei bavaresi, ha ottenuto sedici vittorie in diciassette partite. La Bundesliga è stata blindata, l’ennesimo titolo è praticamente alle porte. Mentre in Champions League la squadra è fortemente in corsa e ambisce, come sempre, a grandi risultati. Ma nonostante tutti questi risultati positivi l’ambiente comunque resta potenzialmente molto caldo come hanno dimostrato Rodriguez e Rudy.