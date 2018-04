Il matrimonio tra il Bayern Monaco e Franck Ribery continuerà. Il club bavarese, secondo quanto riferisce la rivista Kicker, ha deciso che prolungherà il contratto dell’esterno francese per un’altra stagione. Verrà rinnovato anche il contratto dell’olandese Arjen Robben. Rummenigge, dopo il successo con l’Augsburg (4-1) che ha regalato ufficialmente il sesto titolo alla squadra guidata da Heynckes, parlando dei rinnovi dei due senatori disse: “Non m’importa dell’età. Ciò che conta è come giocano. Ed entrambi hanno giocato particolarmente bene quest’anno”. L’annuncio ufficiale arriverà tra un paio di giorni.

21 trofei vinti con il Bayern per Ribery

Franck Ribery così per la dodicesima stagione vestirà la maglia del Bayern Monaco, che lo prelevò nel 2007. Oltre un decennio di successi per i bavaresi, arrivati grazie al contributo del francese. In queste stagioni ha disputato 380 partite e realizzato 117 gol. E complessivamente ha vinto 8 volte la Bundesliga, la Champions League nel 2013 (anno del ‘triplete), la Supercoppa Europea, il Mondiale per Club, cinque volte la Coppa di Germania e cinque volte la Supercoppa di Germania. Con Heynckes è tornato un giocatore determinante. Complessivamente ha disputato in stagione 29 partite, 6 gol e 5 assist.

Lewandowski non lascia il Bayern Monaco

Dunque con i rinnovi di Robben e Ribery e il probabilissimo riscatto di James Rodriguez il Real Madrid manterrà una fantastica batteria di trequartisti. Non si tocca nemmeno il bomber Robert Lewandowski, diventato negli anni uno degli otto più grandi bomber della Bundesliga e vicino a diventare il più grande bomber straniero di sempre di quel campionato. Rummenigge nei giorni scorsi ha chiuso le porte a ogni tipo di trattativa. Si sa che il Real Madrid cerca un nuovo centravanti e pensa al bomber polacco, che però non verrà ceduto.