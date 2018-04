La seconda semifinale di Champions League è Bayern Monaco-Real Madrid, un grande classico delle coppe. Sarà addirittura la settima semifinale tra bavaresi e blancos, che si sono affrontati nei quarti lo scorso anno. Per un’eternità il Real ha avuto vita complicatissima in terra di Bavaria, ma nelle ultime due sfide ha fatto il colpo grosso. L’ultima volta con Heynckes in panchina il Bayern ai rigori eliminò CR7 e compagni.

Heyknckes, poker di attaccanti con il Real

Il campionato lo ha vinto già da tempo il Bayern, che ha ottenuto anche la finale di Coppa di Germania. Ma i bavaresi non giocheranno con la miglior formazione possibile. Perché, oltre a Neuer che non ha mai giocato quest’anno, non ci saranno nemmeno Arturo Vidal, che potrebbe forse recuperare per l’eventuale finale, e David Alaba, esterno austriaco che proprio con Heynckes tanti anni fa conquistò il posto in squadra. Thiago Alcantara è in dubbio e se il catalano darà forfait il Bayern potrebbe giocare con quattro giocatori offensivi alle spalle di Lewandowski. Heynckes va per l’all-in.

Torna Ramos, Zidane punta su Isco

Zidane ha convocato ventitré giocatori per la semifinale d’andata. Rispetto al match con la Juventus dei quarti di ritorno di Champions tornerà a giocare Sergio Ramos, che ha scontato un turno di squalifica. Difesa e centrocampo sono scontate, in attacco invece Gareth Bale andrà in panchina, al suo posto nel tridente ci sarà ancora Isco.

Le probabili formazioni di Bayern-Real

Bayern Monaco (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; Javi Martinez; Robben, James Rodriguez, Mueller, Ribery; Lewandowski.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo.

Bayern-Real diretta tv e streaming

La semifinale d’andata si giocherà il 25 aprile a Monaco alle 20.45, sei giorni dopo (e cioè il 1° maggio) al Bernabeu la gara di ritorno. Le due semifinali saranno trasmesse in diretta su Canale 5 e su Premium, oltre che in streaming su Premium Play.

Champions, le quote di Bayern-Real

I bookmakers nella doppia sfida vedono leggermente favorito il Real Madrid, per le due coppe vinte consecutivamente e per Cristiano Ronaldo sempre a segno in questa edizione della Champions. Ma il Bayern in casa è quasi una certezza e così i bookmakers danno a 2.05 l’1, a 3.80 il pareggio e a 3.85 il 2. L’1-1 è il risultato con la quota più bassa (8). Il 2-1 del Bayern è dato a 9. Il 3-0 del Real è quotato 51. Mentre è un pareggio ricco di gol, e cioè il 3-3 è dato 41.