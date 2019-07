Momento di tensione per il Bayern Monaco questa mattina. La squadra tedesca stava preparando gli ultimi dettagli in vista del primo confronto con il Fenerbahce valida per le semifinali della Audi Cup e un uomo ha aspettato l'uscita dei giocatori dal campo di allenamento e poi si è lanciato verso il tecnico Niko Kovac, afferrandolo per una gamba e minacciando di non lasciarlo andare via. A riportare la notizia è stato il quotidiano tedesco Bild e lo stesso club bavarese. È consuetudine che i giocatori del Bayern dopo le sedute si fermano per firmare autografi e l'assalitore era a coscienza di questo modus operandi degli atleti della società tedesca.

L'allenatore croato ha chiesto all'uomo di lasciarlo andare diverse volte e visto il rifiuto da parte dell'assalitore sono intervenute le forze dell'ordine che hanno separato i due con la forza e lo hanno catturato dopo un tentativo di fuga. Come ha spiegato lo stesso club bavarese, i dipendenti non hanno esitato a chiamare la polizia locale e, dato il rifiuto dell'uomo di andare via dal centro di allenamento, sono intervenuti gli agenti. Niko Kovac non ha riportato nessuna conseguenza ma solo un grande spavento per le modalità con cui è avvenuto l'aggressione.

Per Niko Kovac quella che sta per iniziare sarà la sua seconda stagione da allenatore del Bayern Monaco dopo il suo arrivo l'estate scorsa dall'Eintracht Francoforte: la sua prima annata calcistica all'Allianz Stadium non è stata molto esaltante nonostante la riconferma della Bundesliga, della Supercoppa e della Coppa di Germania. Il tecnico croato è stato bersaglio di numerose critiche per l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Liverpool, squadra che poi ha vinto il torneo, e per l'atteggiamento remissivo della squadra nelle partite importanti.