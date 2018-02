Il Bayern Monaco ha confermato che la Qatar Airways sostituirà la Lufthansa come uno dei suoi sponsor principali, espandendo i legami commerciali del club tedesco con lo stato del Golfo. La compagnia aerea della penisola araba ha firmato un accordo quinquennale come "platinum partner" e rimarrà al di sotto soltanto degli sponsor principali che sono Adidas, Telekom, Audi e Allianz. Il logo della compagnia aerea apparirà sulle maniche della maglia della squadra tedesca più titolata.

Andreas Jung, direttore marketing del Bayern, ha dichiarato al quotidiano di Francoforte FAZ che una simile partnership "aiuterà a diventare più internazionali". Sempre secondo FAZ grazie al nuovo accordo il club tedesco guadagnerà più dei 10 milioni di euro (12,3 milioni di dollari) che ha ricevuto ogni anno dall'aeroporto internazionale di Hamad, con cui ha un accordo dal gennaio 2016 e ora verrà integrato nella nuova sponsorizzazione.

Il Bayern, il Qatar e i diritti umani.

I legami con il Qatar hanno visto il Bayern ripetutamente criticato in patria a causa della situazione dei diritti umani nella nazione che ospiterò la fase finale della Coppa del Mondo del 2022: il club che comanda la Bundesliga ha trascorso la pausa invernale in Qatar e ha trovato un'organizzazione ineccepibile sotto ogni punto di vista per lavorare durante lo stop del campionato.

Il comunicato del Bayern.

Questo il comunicato stampa apparso sul sito ufficiale del Bayern Monaco che ha ufficializzato l'accordo con Qatar Airways