Jupp Heynckes era stato chiaro quando aveva detto sì a Rummenigge e Hoeness lo scorso settembre: “Accetto, ma resto al Bayern solo fino al termine della stagione”. L’allenatore, che tra pochi giorni compirà settantatré anni, ha avuto un percorso netto, ha vinto quasi sempre, ha conquistato la Bundesliga ed è in semifinale di Coppa di Germania e soprattutto di Champions League. Qualcuno aveva ipotizzato il prolungamento del suo contratto, ma non sarà così. I patti vanno rispettati, Heynckes andrà via. Il Bayern si è messo alla ricerca di un nuovo allenatore e naturalmente lo ha trovato. Il nuovo tecnico non sarà Tuchel, l’ex Borussia ha detto di no e ha deciso di accettare l’offerta del Paris Saint Germain, ma Niko Kovac.

Kovac successore di Heynckes

Secondo la Bild il club bavarese avrebbe trovato l’accordo con l’allenatore dell’Eintracht Francoforte, che sta disputando un campionato stellare, è a soli due punti dalla zona Champions e con ogni probabilità dopo oltre vent’anni tornerà a giocare le coppe europee. Il Bayern ha deciso di non puntare su un tecnico di grido, com’è stato con prima con Guardiola e poi con Ancelotti, e avrebbe scelto un tecnico giovane, ma già esperto, che da calciatore è stato un giocatore del Bayern, e che dunque conosce già molto bene tutto l’ambiente.

La carriera di Niko Kovac

Niko Kovac, nato a Berlino nel 1971, sarà il primo tecnico croato del Bayern Monaco. Da calciatore è stato un centrocampista, ha giocato per quindici anni in Bundesliga prima di chiudere la carriera con il Salisburgo. Lasciato il calcio ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Ha iniziato con l’Under 21 della Croazia, poi è passato alla nazionale maggiore con cui ha avuto poca fortuna ai Mondiali del 2014. Da due anni e mezzo guida l’Eintracht. Nello staff con Niko ci sarà probabilmente anche il fratello Robert, ex difensore del Bayern e della Juventus.