"Ritengo abbia problemi di autostima, ha paura di perdere. Non tanto le partite, quanto il potere e l'autorità". Con queste parole l'ex medico sociale del Bayern Monaco, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, ha descritto Pep Guardiola nel suo libro. Nelle brevi anticipazioni apparse sul quotidiano tedesco Bild il medico ha parlato del rapporto conflittuale che ha avuto con l'allenatore catalano nella sua permanenza di Baviera.

Se fin da subito Pep non si era mostrato molto tranquillo nel dialogo, Müller-Wohlfahrt ha affermato che il punto più alto di conflitto arrivò in seguito alla sconfitta per 3-1 contro il Porto in Champions League che fu ribaltata al ritorno: "Per motivi incomprensibili la colpa della sconfitta col Porto è stata attribuita allo staff medico. Un rapporto sano, basato sulla fiducia, non è dunque più possibile".

Müller-Wohlfahrt: Con Guardiola si viveva clima diverso

Il medico sociale del Bayern Monaco non ha mai avuto un rapporto semplice con i tecnici, da Trapattoni a Klinsmann in molti criticavano la durata dei recuperi, ma con Pep Guardiola il conflitto è arrivato alle stelle

Con Guardiola si viveva un clima diverso. Di giorno in giorno era sempre più chiaro che non si fidasse di me e del mio staff. Da una parte non si interessava all'aspetto medico dei problemi, dall'altra pretendeva miracoli. Già al terzo giorno mi ha parlato con tono aggressivo: "Pensavo di arrivare nel miglior centro medico al mondo, invece abbiamo due giocatori infortunati da mesi che, stando alla diagnosi iniziale, avrebbero dovuto già essere a disposizione". Pretendeva fossi presente a ogni allenamento. Gli dissi che per me il Bayern era una questione di cuore, ma che avevo il mio studio.

Müller-Wohlfahrt: Mi dimisi dopo 38 anni per colpa sua

Infine, all'interno delle anticipazioni del libro di Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt si parla della sua scelta di dimettersi da medico sociale del club bavarese dopo 38 anni perché non poteva più sopportare gli attacchi di Guardiola