Scena a dir poco curiosa nell'amichevole tra il Fenerbahce e il Bayern Monaco, valida per l'Audi Cup. Protagonista il capitano della squadra turca Nabil Dirar, bersagliato dai fischi dei suoi stessi tifosi delusi per il pesante risultato di 6-1 in favore della formazione tedesca. Il calciatore marocchino improvvisamente ha deciso di lasciare il terreno di gioco, litigando anche con il suo tecnico. La situazione è tornata alla normalità solo dopo qualche minuto con Dirar che è rientrato in campo, consolato anche da alcuni avversari, in primis Muller

Bayern-Fenerbahce 6-1, i suoi tifosi lo fischiano: Dirar abbandona il campo

Nella fase finale di Bayern-Fenerbahce con il risultato di 6-1 in confronti dei tedeschi, i tifosi turchi si sono scatenati sugli spalti. Fischi a non finire per la formazione gialloblu e in particolare per il capitano Nabil Dirar. Quest'ultimo in occasione di un'azione palla al piede vicina alla propria panchina si è reso protagonista di una curiosa protesta nei confronti dei propri sostenitori: il giocatore marocchino ha spedito volontariamente il pallone fuori, ed è uscito dal campo. Dopo un battibecco con il tecnico Yanal che ha provato a fargli cambiare idea, Dirar è stato anche consolato da alcuni avversari e in primis da Muller. Qualche minuto di confusione, e poi il calciatore ha deciso di tornare sui suoi passi rientrando sul terreno di gioco e proseguendo la sua partita.

Audi Cup, la finale sarà Bayern-Tottenham

Una partita disastrosa per il Fenerbahce che è stato battuto 6-1 dal Bayern in virtù della tripletta di Muller e delle reti di Sanches, Goretzka e dell'ex Juve Coman. Per i turchi di Kruse il gol della bandiera. La finale dell'Audi Cup sarà dunque tra Bayern e Tottenham (che ha battuto le merengues di misura) con il Fenerbahce che giocherà la "finalina" contro il Real Madrid. Un'occasione importante per riscattarsi per la formazione turca e in particolare per il bistrattato Nabil Dirar.