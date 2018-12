Il Manchester United continua ad avere un rendimento estremamente altalenante, la sconfitta incassata in casa del Valencia ha impedito a Mourinho di soffiare il primato nel girone di Champions alla Juventus, sorprendentemente battuta dallo Young Boys. Mou si è arrabbiato e ai suoi giocatori ha detto che saranno in ritiro pure nel giorno di Natale. Tra i protagonisti in negativo c’è stato anche Phil Jones, preso in giro sui social anche dall’attaccante belga Michy Batshuayi.

L’autorete di Phil Jones con il Valencia

Phil Jones a inizio ripresa, sul punteggio di 1-0 per il Valencia, ha realizzato un’autorete che nel suo piccolo passerà alla storia, forse non come quelle del ‘mitico’ Comunardo Niccolai. Il difensore inglese nel tentativo di anticipare un avversario ha colpito con violenza il pallone e ha beffato il portiere Romero che stava uscendo per rinviare il pallone. Lo United è andato sotto di due gol, poi ha dimezzato almeno il passivo con Rashford.

Batshuayi sfotte Phil Jones su Twitter

Il difensore inglese è celebre anche per la sua mimica facciale, spesso è stato immortalato con espressioni davvero curiose Batshuayi, che per un anno e mezzo ha giocato con il Chelsea, lo sa bene e smanettando sui social ha trovato una foto in cui sono ritratti lui e Jones, che ha un’espressione delle sue. Batshuayi ha postato quella foto, che ha scovato su un sito inglese, che parlava delle sue nuove scarpette, in cui è raffigurato un pipistrello, il simbolo del Valencia e anche del giocatore che si fa chiamare BatsMan, e osservando con attenzione ha visto un’espressione particolare di Jones e in pubblico lo ha preso in giro scrivendo: “Mi fa piacere che vi siano piaciute le mie scarpe. Ma potrebbe prima parlare la faccia di Phil Jones”. E chissà come l’avrà presa il giocatore inglese, che non avrà certo migliorato in queste ore il suo umore.