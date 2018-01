Ennesima puntata della telenovela che riguarda Maxi Lopez e Wanda Nara: gli ex coniugi dal fanno ancora notizia e, secondo quanto riportato da Il Giorno, sono al centro dell'ennesima storia controversa visto che l’attaccante argentino era atteso in Tribunale per esser ascoltato in merito all’udienza a carico della sua ex moglie, che era stata accusata di aver reso pubblici alcuni dati personali, ma il centravanti dell'Udinese non si è presentato.

Maxi Lopez ha disertato l’appuntamento per via degli allenamenti, e il giudice, una volta accertata l’assenza, l’ha bacchettato così: “Si presenti il 26 marzo senza altre giustificazioni”. Non proprio una bella figura per l'ex punta di Sampdoria, Milan, Barcellona e River Plate.

Il rapporto tra la nuova fidanzata di Maxi e Wanda Nara.

L'attaccante argentino dell'Udinese e la bella moglie di Mauro Icardi, capitano dell'Inter, pare abbiano provato a riallacciare i rapporti dopo un periodo a dir poco burrascoso, ma ascoltando le parole della compagna di Maxi, Daniela Christiansson, le cose non stanno proprio così. Qualche giorno fa, infatti, la Christiansson ha parlato così del rapporto tra Maxi e Wanda Nara

Vero, il mio ragazzo non ha rispetto per Wanda Nara con tutte le cose che sono successe e che stanno accadendo. Con me non utilizza questo tipo di vocabolario e comportamento. Provate a immaginare di non poter augurare buon Natale ai vostri figli e che l’unico modo per vederli sia andare nella loro scuola per portarli in segreto! Questi sono solo alcuni fatti di ciò che è accaduto. E sembra che né i soldi né la legge possano aiutare … posso confermare che Maxi fa e sempre farà il meglio per i tuoi figli!

Pace di facciata tra i due?

Dopo un matrimonio finito male e molti litigi sembrava tornato il sereno tra l'attaccante dell'Udinese e la moglie di Mauro Icardi dopo le foto del compleanno del piccolo Costantino, a cui avevano partecipato tutti, ma le ultime vicende sembra che il passato non sia del tutto andato via.