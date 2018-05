L'Istanbul Basaksehir, che ha appena conquistato il terzo posto nella Super League turca, ha deciso di multare per 250.000 euro il suo giocatore Arda Turan dopo la squalificato per 16 giornate per comportamento davvero ingiustificabile nei confronti del guardalinee. Il centrocampista è in prestito dal Barcellona fino al 2020 e da gennaio aveva messo a referto 11 partite e 2 goal con il Basaksehir. Ecco la nota apparsa sul sito del club nella serata di venerdì:

In conformità con la decisione della Sports Toto Super League per la 32a settimana della stagione 2017-2018, in riferimento alla gara giocata con il Sivasspor, il Consiglio di amministrazione ha deliberato che il cartellino rosso ricevuto dai giocatori Arda Turan e Marcio Mossoro costerà una multa di 250 mila e 50 mila euro. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FOOTBALL CLUB

In quella partita giocata all'inizio di maggio, Arda Turan si è arrabbiato dopo un autogoal di un giocatore del Basaksehir che aveva portato il punteggio in parità (1-1) e si è incamminato verso l'assistente dell'arbitro minacciandolo con il pugno alzato e poi lo ha spinto con entrambe le mani. Una scena che gli era costata, come già riportato, 16 giornate di squalifica, che lo hanno visto fuori nelle ultime due partite di questo campionato e che gli costeranno le prime quattordici del prossimo torneo, più una multa di 8mila euro.

Emre Belözoğlu rinnova con il Basaksehir

Intanto il Basaksehir ha fatto sapere che il capitano di questa stagione appena conclusa, ovvero Emre Belözoğlu, continuerà anche la prossima stagione a vestire la maglia arancione. L'ex calciatore dell'Inter è sempre stato un punto di riferimento per il calcio turco e quest'anno si è messo in mostra anche in Europa League, nonostante l'età. Ecco il comunicato: