Pochi giorni fa la Juventus e tanti appassionati di calcio hanno ricordato il grande Gaetano Scirea, scomparso tragicamente il 3 settembre del 1989. In questi giorni si sta tenendo il ‘Memorial Scirea’, un torneo riservato alle squadre giovanili, a margine di questa manifestazione è stato premiato Andrea Barzagli, un grande difensore che ha avuto una carriera eccezionale ed è un professionista esemplare anche fuori dal campo. Il trentasettenne dopo aver ricordato Scirea: “Gaetano è un simbolo della Juventus e dell’Italia, un esempio di correttezza, fantastico in campo e fuori, per me ricevere questo premio è un onore”, non si è nascosto e ha detto che la Juve è la favorita per lo scudetto:

Siamo i favoriti per quello che abbiamo vinto negli anni scorsi, ma bisogna dimostrare di essere i più forti e ora inizia il mese di ferro con l’inizio della Champions League. Siamo partiti bene, ci sono stati anni in cui non l’abbiamo fatto, ora invece sì e speriamo di continuare così.

Naturalmente non poteva rispondere a delle domande su Cristiano Ronaldo, che lo ha strabiliato in allenamento per la sua energia e la sua grandissima cattiveria agonistica, quella che contraddistingue sempre i grandi campioni:

Il fatto che non abbia segnato è la cosa che ci preoccupa di meno, del resto ha sempre dimostrato in carriera di saperne fare tantissimi. Per me è un piacere allenarmi con lui, è un grande professionista, è una persona che trasmette energia e voglia di lavorare. La sua cattiveria in allenamento mi ha impressionato, anche nel fare gol, non vuole mai perdere e questo la dice lunga sul suo carattere.

CR7 è stato preso dalla Juventus anche per conquistare la Champions League. Barzagli ricordando i risultati delle ultime stagioni (due finali e un quarto) ha detto chiaro e tondo che il portoghese rappresenta il non plus ultra della squadra. Ronaldo che ha vinto quattro Champions negli ultimi cinque anni dovrà guidare la squadra alla conquista del trofeo: