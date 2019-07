Ogni volta che un calciatore sudamericano si trasferisce in Russia la domanda è sempre la stessa: "Come si relazionerà con il clime dell'est europeo?". A questa domanda ha risposto anche il centrocampista colombiano Wílmar Barrios, centrocampista classe '93 del Boca Juniors che si è trasferisce in Russia, allo Zenit San Pietroburgo per una cifra intorno ai 15 milioni più 2 di bonus. Durante un'intervista al media russo Match con il giornalista Sergey Zimmerman, il calciatore di Cartagena ha parlato del suo adattamento al freddo clima di San Pietroburgo e di ciò che si aspetta da questa stagione in Russia dopo la prima della partita contro il PFC Sochi per la Premier League. Per l'ex calciatore del Boca Juniors l'inserimento nel gruppo del club russo è stato piuttosto semplice e forse la settimana di allenamenti in Spagna, dove ha conosciuto rapidamente tutti i ragazzi, ha aiutato molto ma le temperature rimangono un problema piuttosto evidente.

Barrios: Al debutto ho messo tre maglie e due paia di guanti

Barrio ha parlato del suo debutto con la magia dello Zenit, che si è rivelato particolarmente complicato a causa del freddo pungente di Sochi: