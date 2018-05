E' arrivato il tanto atteso verdetto relativo all'udienza sul Bari che aveva spinto i vertici della Lega B a rinviare i playoff al 3 giugno. La squadra allenata da Fabio Grosso è stata penalizzata di due punti in classifica dal Tribunale Federale Nazionale, con il presidente Cosmo Antonio Giancaspro che è stato squalificato per 3 mesi. In virtù di questa sentenza dunque cambia la griglia dei playoff per i pugliesi che giocheranno sempre contro il Cittadella, ma in casa dei veneti e non più al San Nicola.

Perché il Bari è stato penalizzato di 2 punti

La decisione del Tribunale Federale Nazionale è stata ufficializzata attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Figc. Nella nota sono elencati i verdetti e i motivi della penalizzazione legata a irregolarità amministrative: "Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica al Bari da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C. per alcune irregolarità amministrative. Il TFN ha inoltre sanzionato con tre mesi di inibizione Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società. Prosciolto invece Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo contabile del Bari".

Come cambia la classifica di Serie B dopo la penalizzazione del Bari

Nonostante la regular season della Serie B 2017/2018 sia finita, la penalità sarà applicata proprio alla classifica ormai già consegnata agli archivi. Il Bari ha chiuso la stagione a quota 67 a pari punti con il Venezia e con un punto in più del Cittadella. In virtù del provvedimento del TFN, i biancorossi scivolano dunque sotto alla squadra veneta a quota 65 lunghezze. La società del capoluogo pugliese avrà comunque modo di presentare ricorso e lo stesso sarà discusso entro mercoledì.

Bari penalizzato, come cambia la griglia dei playoff di Serie B

In vista della sentenza, i playoff di Serie B erano stati posticipati al 3 giugno non senza polemiche da parte di alcuni club, come il Palermo. Ora con il verdetto sul Bari cambia anche la griglia degli spareggi, che comunque non viene stravolta. L'unica novità riguarda proprio i pugliesi che essendo scivolati in classifica sotto al Cittadella, affronteranno i veneti in trasferta e non più al San Nicola come previsto inizialmente, senza penalità.