Era il 15 giugno del 1997 e al San Nicola di Bari andò in scena una vera e propria festa. La squadra di casa in uno stadio colorato di biancorosso mise ko il Castel di Sangro, già matematicamente salvo, conquistando la promozione in Serie A. Una giornata indimenticabile per i tifosi della formazione del capoluogo pugliese, ma su cui emergono a distanza di anni nuove ombre. Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione "Non è l’Arena" infatti sono spuntati preoccupanti retroscena relativi ad una vera e propria combine, raccontati da alcuni dei protagonisti del match.

Bari-Castel di Sangro, partita truccata.

Nel corso della trasmissione "Non è l'arena", condotta da Massimo Giletti su La7 la partita tra Bari e Castel Di Sangro del giugno 1997 è tornata d'attualità. Nell'ambito della rubrica "calcio marcio", sono state rese di dominio pubblico le parole di due testimoni che hanno confermato senza troppi giri di parole la combine avvenuta in quella partita, con il risultato di 3-1 dunque già deciso prima del calcio d'inizio. Un risultato inutile per il Castel di Sangro già salvo, ma fondamentale per la promozione in Serie A del Bari all'ultima giornata.

La confessione dei testimoni sulla combine di Bari-Castel di Sangro.

A raccontare quanto accaduto in Bari Castel di Sangro, ci hanno pensato due ex calciatori che all'epoca vestivano la maglia giallorossa. Il primo è Luca Albieri che ha parlato a viso aperto davanti alle telecamere di "Non è l'Arena", raccontando: "Andare a giocare una partita e sapere di dover perdere, anche con il risultato di 3-1, ha fatto molto male al gruppo di lavoro. È stata una settimana che non è stata preparata come dei professionisti seri dovevano fare".

Le cifre dell'accordo tra Bari e Castel di Sangro.

Un compagno di squadra di Albieri che ha preferito rimanere anonimo, senza sapere di essere ripreso, è stato ancora più perentorio svelando anche le cifre incassate per la combine: "Prima del fischio d’inizio già capimmo quale sarebbe stato l’esito della partita tutto. Alcuni calciatori dovevano andare a segno Doveva finire inizialmente 2-1, poi fu 3-1. Arriva una comunicazione ai senatori e poi quando arrivi negli spogliatoi capisci. Abbiamo avuto il premio salvezza, più il “premio Bari”. 300 milioni da spartire. Alla fine festeggiammo più noi che loro nello spogliatoio".

Ventola a segno dopo 15 secondi.

La partita è stata già oggetto nelle scorse annate di un libro dello scrittore McGinnis, in cui si fa riferimento a casi di combine nel calcio. Un match che si mise subito sui binari giusti per i Galletti capaci di sbloccare il risultato con l'ex gioiellino Ventola autore di un gran gol dopo appena 15 secondi. Poi arrivarono le reti di Guerrero, Volpi e dell'ospite Bonomi per una sfida già chiusa nel primo tempo.