Antoine Griezmann molto probabilmente sarà il grande uomo del calciomercato estivo. Il francese ha detto apertamente che al termine della stagione lascerà l’Atletico Madrid, con cui spera di vincere almeno un trofeo importante – mercoledì prossimo i ‘colchoneros’ giocheranno la finale di Europa League con il Marsiglia. Il futuro del capocannoniere degli Europei del 2016 sarà ancora spagnolo. Il bomber dell’Atletico passerà con ogni probabilità al Barcellona, la trattativa sembra ben avviata verso la conclusione. I catalani sborseranno forse molto più di 100 milioni di euro.

Il Barcellona sta cercando di accelerare i tempi e vorrebbe chiudere l’affare ben prima dell’inizio dei Mondiali, ma soprattutto non vorrebbe rovinare i rapporti, ottimi, con l’Atletico Madrid. E allora secondo quanto riporta il quotidiano catalano ‘Sport’ il Barça potrebbe decidere di pagare una cifra più alta rispetto a quella prevista dalla clausola rescissoria che è di circa 100 milioni di euro. I campioni di Spagna sembrano pronti a offrire una cifra di circa 115 – 120 milioni per Griezmann.

In questo modo l’Atletico si ritroverebbe anche con una grandissima cifra nelle casse e sarebbe pronta a investire per un altro grande bomber (magari uno tra Cavani, Higuian o Aguero) e la dirigenza magari perdonerebbe alcune dichiarazioni a Griezmann, che recentemente ha fatto arrabbiare il club madrileno. Anche se l’attaccante francese non ha utilizzato termini feroci nei confronti del suo club. E va detto che è comprensibile la voglia d’addio di Griezmann. Il francese è uno dei migliori attaccanti del mondo ma a ventisette anni si trova con una bacheca di fatto quasi vuota (ha vinto solo una Supercoppa di Spagna). E giocando con uno dei club che ha maggiori possibilità di successo, in Spagna e in Europa, avrebbe maggiori chance di ottenere successi. Con la maglia blaugrana Griezmann formerebbe un quartetto offensivo strepitoso con Messi, Suarez e Coutinho.