Nuova stagione e nuovo organigramma per il Barcellona del presidente Josep Maria Bartomeu. In vista della ripresa della squadra di Ernesto Valverde, il club blaugrana ha dunque deciso di salutare Robert Fernandez (direttore sportivo in scadenza di contratto) e di dare il benvenuto a Ramon Planes: da oggi il nuovo direttore sportivo della società catalana.

Contestualmente all'arrivo del cinquantenne ex dirigente del Getafe, che era stato cercato anche dal Siviglia per il post-Monchi, il patron del club campione di Spagna ha anche deciso di richiamare uno degli ex giocatori più amati dal popolo del "Camp Nou": Eric Abidal. Il francese, che aveva lasciato il Barcellona dopo la malattia che lo aveva colpito durante la sua esperienza in Spagna, torna dunque all'ovile a cinque anni di distanza dal suo addio.

Il comunicato ufficiale del Barcellona

Secondo le indiscrezioni rimbalzate dalla capitale catalana, Abidal lavorerà a fianco di Ramon Planes è ricoprirà il ruolo di segretario tecnico e svolgerà un ruolo importante a livello di immagine. La notizia del ritorno dell'ex difensore francese è arrivata grazie ad un comunicato ufficiale del Barcellona: "Eric Abidal assumerà il ruolo di segretario tecnico della squadra di calcio. La sua presentazione ufficiale sarà lunedì 18 luglio".

Il club catalano, che nel comunicato ufficiale ha ricordato le vittorie da giocatore e lo splendido gesto di Puyol nella notte di Wembley del maggio 2011, ha inoltre ricordato che "dopo la sua partenza come giocatore, Abidal ha mantenuto forti legami con il Barcellona. È stato pesantemente coinvolto nelle attività della Fondazione Barça e si è distinto nella squadra dei veterani Barça Legends".