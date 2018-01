Il Barcellona ha piazzato il grande colpo del mercato invernale prendendo dal Liverpool per 160 milioni di euro il brasiliano Philippe Coutinho. I catalani completano una campagna acquisti costosissima iniziata la scorsa estate, dopo la cessione di Neymar. Il Barcellona ha sborsato quasi 400 milioni di euro per sei giocatori. Una cifra enorme di per sé, ma che diventa ancora più grande se si pensa a quanto ha speso la scorsa estate il Real Madrid: 41,5 milioni! Si è confermata così la tendenza economica delle ultime tre stagioni, in cui il Barcellona ha speso quasi il triplo rispetto al Real.

Gli acquisti del 2017-2018.

Coutinho è costato 160 milioni, il francese Dembélé, addirittura, 145. Parecchio sono costati Paulinho (40 milioni) e Semedo (30,5), mentre per Deulofeu sono bastati 12 milioni. Appena cinque per Marlon. Il Real Madrid invece ha puntellato la rosa acquistando due giovani: Theo Hernandez (26 milioni) e Dani Ceballos (16,5).

Le grandi spese degli ultimi anni di Barcellona e Real Madrid.

Le due squadre hanno confermato il rispettivo trend di mercato degli ultimi anni. Complessivamente il Barcellona ha speso 561 milioni. Esosi sono stati anche Arda Turan (34), Aleix Vidal (17), André Gomes (35), Paco Alcacer (30), Umtiti (25), Cillessen (13) e Denis Suarez (3,25). Il Real invece ne ha spesi 194,9. Gli acquisti più costosi sono stati Kovacic (30), Danilo (31,5) e Morata (30). Mentre Vinicius è stato pagato 45 milioni, ma è ancora in Brasile. Poco sono stati pagati Asensio (3,9), Lucas Vazquez (1), Kiko Casilla (6), Vallejo (5).

Quanto hanno guadagnato dalle cessioni Real Madrid e Barcellona.

Il Barcellona, con l’eccezione di Neymar (222 milioni), non ha incassato tantissimo dalle cessioni: Bravo (18), Tello (4), Bartra (8), Tello (0,5), Pedro (27), Deulofeu (6) ed ha un bilancio negativo, tra acquisti e cessioni nelle ultime tre stagioni di 263 milioni. Il Real Madrid invece dalle cessioni ha guadagnato quasi 200 milioni, in gran parte arrivati dalla cessione di Morata, che il Chelsea ha pagato 80 milioni, cospicui guadagni anche dalle cessioni di Danilo (30), James (13), Mariano (8), Illaramendi (15), Jese (25). Il bilancio tra acquisti e cessioni per il Real negli ultimi anni è incredibilmente in attivo.