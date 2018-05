In palio questa volta non c’è nessun titolo, ma ‘solo’ l’onore. La rivalità che va oltre il calcio rende di capitale importanza anche il ‘clasico’ di ritorno tra Barcellona e Real Madrid. I catalani hanno già vinto da una settimana il campionato, hanno quindici di punti di vantaggio sui rivali di sempre, che sono terzi dietro pure all’Atletico, ma vogliono vincere anche stasera per confermare la supremazia in campionato.

L’imbattibilità del Barcellona. In Champions i catalani hanno subito una clamorosa eliminazione da parte della Roma, ma in patria hanno fatto cappotto. Nell’arco di otto giorni Valverde e i suoi hanno conquistato Coppa del Re e Liga, ma gli obiettivi stagionali non sono finiti. Perché, oltre a voler battere i rivali di sempre, il Barcellona vuole mantenere l’imbattibilità. Finora Messi e soci hanno ottenuto 26 vittorie e 8 pareggi. Nella Liga nessuno è riuscito mai a chiudere un campionato senza sconfitte, il record sembra a portata di mano.

Zidane, no al pasillo. La vigilia è stata ricca di polemiche. La ‘colpa’ è del Pasillo, la camminata d’onore che tradizionalmente viene concessa alla squadra campione in carica. Il Real pubblicamente, con il tecnico Zidane, ha detto che non lo concederà, ufficialmente perché: “Loro non ce lo hanno fatto a dicembre quando abbiamo giocato da Campioni del Mondo per Club per la prima volta”.

L’ultimo clasico di Iniesta. Comunque vada sarà una partita che passerà alla storia perché questo sarà l’ultimo ‘clasico’ di Don Andrés Iniesta, che la scorsa settimana ha annunciato l’addio al Barcellona al termine della stagione. Nemmeno a lui verrà concesso il ‘pasillo’, è stato un eroe per la nazionale spagnola, ma non gli è bastato nemmeno aver segnato un gol decisivo nella finale dei Mondiali per avere la camminata d’onore. Zidane però ha ammesso che lo saluterà con affetto e rispetto.

Le probabili formazioni

In campo i migliori per entrambe le squadre. Valverde dovrebbe sciogliere il ballottaggio tra Dembélé e Coutinho facendoli giocare entrambi, in panchina andrà Iniesta. Zidane non dispone di Isco e Carvajal e in attacco lancia Asensio.

ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; O.Dembélé, Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Suarez. Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Cristiano Ronaldo, Benzema

Barcellona-Real in tv

Il match della 36a giornata della Liga verrà trasmesso in diretta esclusiva da Fox Sports HD, canale 204 del bouquet di Sky. Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45. L’incontro sarà visibile in live streaming anche su Sky Go, ciò potranno farlo solo gli abbonati della pay-tv di Murdoch.

Barcellona favoritissimo dai bookmakers. I bookie non hanno dubbi sull’esito dell’incontro, che potrebbe essere influenzato dalle fatiche di Champions del Real. La vittoria del Barcellona è quotata 1.67, il pareggio è dato a 4.40. Quota identica per il successo del Real Madrid. Il risultato esatto più probabile secondo i quotisti è il 2-1 del Barcellona, pagato a 9. Il 3-3 viene pagato 26, mentre una vittoria del Real, che farebbe crollare l’imbattibilità dei campioni di Spagna, per 3-2 è data a 23.