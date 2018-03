Ousmane Dembélé sta diventando un caso a Barcellona. Il club catalano è molto preoccupato per il tenore di vita, ritenuto poco professionale, del calciatore francese che è stato acquistato in estate per sostituire Neymar mettendo sul tavolo del Borussia Dortmund ben 105 milioni di euro più bonus. Il 20enne esterno offensivo ha disputato fino a questo punto appena 395 minuti complessivi a causa di infortuni muscolari e, stando a quanto riportato dall'emittente Cadena SER, sarebbero dovuti anche allo stile di vita di Dembélé, poco attento all'alimentazione e affascinato dalla movida catalana. Qualche giorno fa il quotidiano tedesco Bild aveva rivelato che già nella stagione 2016/2017 trascorsa al Borussia Dortmund, Dembélé aveva mostrato di apprezzare in modo eccessivo il cosiddetto junk food, abitudine che potrebbe renderlo molto più incline della media agli infortuni, soprattutto quelli legati ai muscoli patiti in Spagna, e che il ragazzo sia un vero amante della vita notturna. La lesione ai flessori della coscia sinistra accusata subito dopo il suo arrivo in Catalogna, che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi, ha messo il carico e quando è tornato, il 4 gennaio 2018, un nuovo problema fisico lo ha messo nuovamente fuori dai giochi. Non proprio fortunato il giovane Ousmane.

Oltre ai problemi di adattamento in città si sarebbero sommati anche problemi personali, con i genitori che hanno da poco divorziato, e uno feeling non idilliaco con il resto dello spogliatoio, dove sarebbe in buoni rapporti soltanto con i connazionali Samuel Umtiti e Lucas Digne. Un problema davvero costoso per il club catalano e per Ernesto Valverde che ieri, in occasione del big match con l'Atletico Madrid al Nou Camp, ha fatto scaldare a lungo Dembélé senza farlo scendere in campo. All'interno della società c'è fiducia in questo ragazzo e confidano che la situazione cambierà e il francese riuscirà presto a mostrare il suo reale valore.