Oramai ogni volta che si pronuncia la parola "Dembelè" si è pronti al peggio. E così, il talento ribelle del Barcellona ha dato ancora da scrivere ai media che non aspettano altro che seguirne le tracce per avere sempre notizie fresche da dare ala stampa. Poche, in realtà sono legate alle prestazioni in campo, aspetto che più dovrebbe interessare e attrarre visto che i blaugrana investirono gran parte dei milioni ottenuti dalla cessione di Neymar al Psg proprio sul giocatore, indicato quale erede del brasiliano.

L'ultima stravaganza. Invece, tra case lasciate a soqquadro, ritardi agli allenamenti e dipendenza da videogiochi, adesso si è tornati a parlare di Dembelè per un'altra stravaganza: il giocatore pagherebbe mensilmente un ‘amico' perché gli stia vicino 24 ore e lo faccia sentire meno solo. Una sorta di tutor a pieno servizio, profumatamente stipendiato visto che si parla di 15 mila euro ogni 30 giorni.

Chi è l'amico' stipendiato. Il ‘coinquilino' si chiama Mustapha Diatta, 20 anni, e vivrebbe a casa del francese che odia stare da solo anche tra le mura domestiche. Però, c'è un problema: molti dei problemi di Dembelè dipenderebbero proprio da questa influenza negativa, tanto che il Barcellona sarebbe già ai ferri corti con Diatta e con la scelta del giocatore a tenerselo in casa.

La notizia online e la risposta di Dembelè. La notizia è stata diffusa subito da una emittente radiofonica spagnola e ha ricevuto la solita ridondanza sul web, diventando virale. E ricevendo anche la risposta dello stesso Dembelè che non ha scritto nulla ma ha ironizzato con emoticons dal contenuto ben chiaro. Diatta però non è una assoluta novita nella vita del giocatore. Il ragazzo ha accompagnato Dembélé anche a Dortmund, club con il quale ha svolto un provino proprio su richiesta di Ousmane. Che ha deciso di portarselo anche in Spagna, per 15 mila euro al mese.