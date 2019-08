Nella notte di Antoine Griezmann, a conquistare la scena al Camp Nou è stato anche il giovane talento Ansu Fati. Nella sfida vinta dal Barcellona contro il Betis per 5-2, con doppietta del francese, il classe 2002 spagnolo è entrato nella storia della Liga diventando il secondo giocatore più giovane ad esordire nel massimo campionato. Il giocatore 16enne ha fatto anche meglio di Leo Messi, che esordì in blaugrana nel 2004 a 17 primavere

Il Barcellona batte il Betis nel segno di Griezmann che esulta con i coriandoli

Dopo la sorprendente sconfitta della 1a giornata in casa dell'Athletic, il Barcellona si riscatta. Nel secondo turno della Liga, i blaugrana hanno avuto la meglio del Betis con il risultato di 5-2. Protagonista della vittoria, anche alla luce delle assenze di Messi, Suarez e Dembélé, il neoacquisto Griezmann che ha messo in discesa la partita con una doppietta che ha permesso ai catalani di ribaltare lo svantaggio iniziale di Fekir. Uno show quello del francese che in occasione del secondo gol ha esultato in stile "Lebron James" lanciando in area dei coriandoli passatigli da un addetto ai lavori.

Ansu Fati, debutto da record nella Liga. Meglio di Messi

Nella serata speciale del Camp Nou, a conquistare la scena è stato anche Ansu Fati, giovane enfant prodige del Barcellona. L'attaccante classe 2002 spagnolo, originario della Guinea-Bissau" è stato gettato nella mischia da mister Valverde al minuto numero 78. Un buon spezzone di partita per il ragazzo ancora sedicenne che non si è fatto intimorire e ha garantito peso offensivo alla sua squadra. Un debutto eccezionale dunque nella Liga per il talentuoso Fati che diventa il secondo giocatore più giovane a giocare nel massimo campionato spagnolo, arrendendosi per solo 20 giorni a Vicente Martinez. Fati però si è tolto una bella soddisfazione quella di superare Leo Messi, che nel 2004 esordì a 17 anni compiuti.