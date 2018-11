Nike e il Football Club Barcellona hanno presentato una maglia da collezione con la quale la multinazionale dell'abbigliamento sportivo e il club blaugrana vogliono celebrare il ventesimo anniversario della loro collaborazione. È un pezzo in edizione limitata in cui unisce molti dei disegni fatti dal marchio da quando veste il Barça: la maglia ‘Barça x Nike 20th Anniversary' sarà disponibile dal 21 novembre nei negozi e distributori ufficiali anche se la presentazione ufficiale sarà il 19, con un evento che si svolgerà presso il negozio 24kilates a Barcellona, ​​dove saranno disponibili ora alcune unità esclusivamente.

Con questa maglietta speciale Nike e Barcellona hanno voluto celebrare il binomio creato nel 1998, quando lo sponsor tecnico USA ha sostituito Kappa come fornitore di abbigliamento sportivo: da allora il Barcellona ha vinto dieci titoli, quattro Champions League, due Triplete e un "Sextete".

Questa maglietta commemorativa è in edizione limitata e non sarà utilizzata in nessuna partita ufficiale: il kit commemorativo è composto da numerose combinazioni di strisce sul davanti, sul retro e sulle maniche che, secondo i progettisti, evocano "i ricordi dei numerosi trionfi della squadra". Pete Hoppins, design director di Nike Football Apparel, ha dichirato: