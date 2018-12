Lionel Messi ha ricevuto questo pomeriggio nella vecchia fabbrica di Estrella Damm la Scarpa d'Oro che lo accredita come miglior cannoniere dei campionati europei della stagione 2017/2018, in cui ha realizzato 34 reti. L'argentino è riuscito a segnare due goal in più di Mohamed Salah del Liverpool e quattro in più di Harry Kane del Tottenham, che hanno completato il podio. Cristiano Ronaldo, nella sua ultima stagione con il Real Madrid, ha concluso al nono posto con 25 punti, nove in meno della Pulce.

Nessuno ha più Scarpe d'oro di Messi

Con il premio che ha ricevuto quest'oggi Leo Messi è diventa il giocatore con più Scarpe d'oro nella storia, un premio assegnato dalla European Sports Media dalla stagione 1996/1997. Alle spalle del fuoriclasse del Barça c'è l'altro fenomeno, il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, con quattro trofei.

Accompagnato da Bartomeu, compagni e dirigenti

Lionel Messi è stato coccolato dal suo club in occasione della cerimonia per la sua quinta Scarpa d'Oro e accanto al numero 10 c'erano il presidente del Barcellona, ​​Josep Maria Bartomeu, e due dei suoi compagni, ovvero Sergio Busquets e Sergi Roberto. Non poteva mancava il personale della segreteria tecnica, come il direttore generale, Pep Segura; il direttore sportivo, Eric Abidal, e il suo vice, Ramon Planes.

Le altre quattro vittorie e la strada per la "sesta"

Messi ha ottenuto la sua prima Scarpa d'Oro nella stagione 2009/2010 con 34 goal, la secondo nel 2011/12, in cui ha segnato 50 reti; la terza nella stagione successiva con 46 realizzazioni e la quarta è arrivato nella stagione 2016/2017 con 37 goal.

Con ancora più di mezza stagione da giocare Leo Messi sembra essere lanciato a voler conquistare la sua sesta Scarpa d'Oro. Il fuoriclasse del Barça ha già realizzato 14 goal e il suo coefficiente è molto alto (28 punti), anche se ci sono calciatori di leghe minori che hanno segnato più gol come Liliu del Nomme Kalju, squadra dell'Estonia, che grazie alle sue 31 reti è ora in testa alla classifica del 2018/2019 con 31 punti, solo tre in più di Messi.