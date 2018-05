L'area tecnica del Barcellona sta monitorando da diverso tempo il mercato europeo alla ricerca di un difensore centrale che possa entrare a fare parte della rosa del club catalano e rinforzare la retroguardia di Ernesto Valverde. Robert Fernandez, che ha scoperto Samuel Umtiti a Lione, sta continuando a seguire e sondare la possibilità di portare in blaugrana dei centrali che si sono distinte nella scena europea: nella cartella degli scout spiccano tre nomi che sono stati e sono sottolineati in rosso ma il cui arrivo è complicato visto il prezzo elevato che i loro club chiedono per loro. Si tratta di Kalidou Koulibaly del Napoli, Marquinhos del Paris Saint-Germain e Matthijs de Ligt dell'Ajax e il Mundo Deportivo ha descritto in maniera precisa i tre uomini che interessano al Barça. Sul difensore senegalese il quotidiano catalano scrive:

Kalidou Koulibaly (26 anni), centrale del Napoli, è uno dei nomi che il Barça ha seguito di più. Il difensore della squadra italiana è una meraviglia fisica (misura 1'95), è straordinario fisicamente, potente, domina il gioco aereo e possiede buona tecnica ma trattare con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è semplice e il giocatore, 27 anni a giugno, ha una clausola di rescissione di settanta milioni di euro.

Il secondo nome sul taccuino della squadra campione di Spagna è un nome che circola sempre in orbita blaugrana:

Marquinhos (24 anni) è da anni nei piani del Barça. Prima di far firmare Umtiti il club catalano ha cercato di farlo firmare in più di un'occasione ma ha sempre avuto risposte negative dal Paris Saint-Germain, che si è sempre rifiutato di venderlo. Consolidato come titolare incontrastato della difesa parigina, il suo arrivo al Nou Camp non è fattibile per adesso. Ieri ha compiuto 24 anni anche se sembra già un veterano. Le sue qualità rispondono al profilo centrale che cerca il Barcellona.

L'ultimo a unirsi alla lista dei desideri è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e il quadro è davvero molto allettante: