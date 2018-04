Il Barcellona è uscito letteralmente con le ossa rotte dall’Olimpico. Il 3-0 incassato ha buttato fuori dalla Champions la squadra catalana che sembrava correre verso la finale. Durante l’incontro si è fratturato il pollice della mano sinistra il croato Ivan Rakitic, che verrà operato oggi stesso. Il forte centrocampista salterà almeno un paio di match di campionato, ma spera di essere a disposizione per la finale di Coppa del Re con il Siviglia, in programma sabato 21 aprile.

Infortunio alla mano e operazione per Rakitic

Ivan Rakitic si è procurato la frattura del metatarso del pollice della mano sinistro durante l’incontro di Champions con la Roma. Il croato sarà operato giovedì e cercherà di recuperare al più presto. Ma certamente l’ex del Siviglia non sarà disponibile per i due prossimi match del Barcellona, quelli con il Valencia (in programma sabato alle 16.15) e contro il Celta (martedì 17 aprile). Rakitic cercherà di essere a disposizione per la finale di Coppa del Re con il Siviglia, che si disputerà sabato 21 aprile.

Rakitic titolarissimo con Valverde

Ivan Rakitic è un giocatore cardine del Barcellona, lo è da quattro stagioni (ricche di titoli, i blaugrana ne hanno portati a casa ben 9) ed è diventato ulteriormente determinante con Valverde, che giocando con quattro centrocampisti non ha praticamente mai rinunciato al croato, che fin qui ha disputato 49 delle 51 partite ufficiali della sua squadra. Rakitic è stato escluso solo una volta in campionato, nel derby con l’Espanyol, e nella gara di ritorno del terzo turno di Coppa del Re con il Murcia. Adesso il giocatore si fermerà e forse salterà più di una partita. Il centrocampista cercherà di non correre alcun tipo di rischio per chiudere al meglio la stagione con il Barcellona prima di disputare i Mondiali in Russia.