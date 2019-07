Leo Messi e Luis Suarez si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza sotto il sole in quel di Ibiza. A rovinare per qualche ora la siesta delle due stelle del Barcellona, ci ha pensato chi ha fatto scattare un allarme bomba, rivelatosi poi fortunatamente falso, all'aeroporto El Prat della città catalana. In particolare gli autori della telefonata anonima hanno annunciato la presenza di materiale esplosivo nei pressi dell'auto che i due calciatori hanno lasciato in sosta prima di partire per le vacanze. I controlli del caso hanno scongiurato la presenza di ordigni, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

in foto: Foto Mundo Deportivo

Barcellona, falso allarme bomba per l'auto di Messi e Suarez all'aeroporto

Messi e Suarez hanno parcheggiato le loro auto all'interno del terminal riservato ai voli privati presso l'aeroporto El Prat di Barcellona prima di volare in vacanza a Ibiza. Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, una telefonata anonima ha comunicato ai dipendenti del terminal la presenza di una bomba all'interno di una delle vetture delle due stelle del calcio. Immediatamente così sono scattati i controlli da parte degli agenti specializzati, anche grazie al supporto di cani per provare a rintracciare i presunti dispositivi esplosivi. Il pericolo è stato scongiurato dopo pochi minuti, per il sospiro di sollievo collettivo di tutti i dipendenti dell'aeroporto.

Messi e Suarez, vacanze a Ibiza. L'argentino smentisce la lite col tifoso in discoteca

I due campioni del Barcellona Messi e Suarez hanno dunque proseguito le loro vacanze in quel di Ibiza documentando il tutto sui social network. Ultime ore di relax per l'uruguaiano che dovrebbe tornare domani in Catalogna, al contrario della Pulce attesa per domenica. Proprio il numero 10 nelle ultime ore si è reso protagonista sui social di un post molto particolare, con tanto di invito ai suoi followers: "Non credete a tutto quello che viene detto su di me". Tutto relativo alle voci su un presunto battibecco con un tifoso andato in scena in una nota discoteca di Ibiza. Una situazione smentita in maniera categorica dal campione argentino