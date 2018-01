Philippe Coutinho continua a far parlare di sé: prima per la clamorosa cessione dal Liverpool al Barcellona per 160 milioni di euro, adesso per l'immediato stop per infortunio. A comunicarlo è stato lo stesso club catalano che ha confermato il debutto del brasiliano in azulgrana non prima di tre settimane. Tutto rimandato, quindi, per vederlo in campo insieme a Leo Messi.

Lesione al retto femorale.

Durante le visite mediche sostenute lunedì mattina infatti, come ha riportato lo stesso Barcellona, è stata evidenziata una lesione al muscolo del retto femorale anteriore. Un problema non da poco che richiederà un periodo di pausa prima di poter scendere in campo. Tutto rimandato per Valverde che già sognava di schierare il brasiliano insieme a Messi e Suarez.

Tre settimane di stop.

La nota ufficiale è arrivata dallo stesso club catalano via twitter: "Coutinho presenta una lesione riportsata al retto anteriore del muscolo destro". Coutinho adesso dovrà sottoporsi alla riabilitazione del caso e attendere i nuovi responsi medici. Il suo rientro è previsto per febbraio, forse proprio il 4, quando ci sarà il derby catalano contro l'Espanyol.

La rinuncia a 15 milioni e il rimborso ai tifosi reds.

Il passaggio di Coutinho al Barcellona ha scosso il mercato di gennaio con il brasiliano scontento della sua permanenza a Liverpool. Pur di accettare il trasferimento in Catalogna, Coutinho ha rinunciato anche a 15 milioni di euro, necessari al Barça per pagare per intero i 160 milioni voluti dai reds (120 di cartellino più 40 di bonus). Alla notizia del passaggio al Barcellona, il Liverpool ha rimborsato tutti i suoi tifosi che avevano acquistato attraverso gli store ufficiali, la maglia numero 10 del brasiliano.

Deulofeu e Arda Turan in stand-by.

Adesso, con l'infortunio di Coutinho, il mercato del Barcellona potrebbe entrare in stand-by. In partenza ci sono Deulofeu e Arda Turan, ma si registra una frenata alle pronte cessioni. Un mese senza il brasiliano potrebbe dare una chance ad uno dei due giocatori che fino a questo momento non hanno avuto molte possibilità di scendere in campo.