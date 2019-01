Barcellona alla francese: per l’attacco vuole il campione del mondo, Olivier Giroud

La cessione di Munir al Siviglia (a titolo definitivo) spinge i catalani a reperire un rinforzo in attacco, alternativa a Suarez. Cristhian Stuani del Girona (terzo migliore attaccante della Liga) è un nome caldo ma il tecnico Valverde ha espresso preferenza per la punta, ex Gunners, adesso in forza al Chelsea.