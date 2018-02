Il Barcellona è la seconda finalista della Copa del Rey: Lionel Messi & Co. hanno battuto il Valencia al Mestalla per 2 a 0 grazie alla prima rete in blaugrana di Philippe Coutinho e quello Ivan Rakitic. Dopo la vittoria per 1 a 0 dell'andata al Nou Camp firmata Luis Suarez, stasera la squadra di Ernesto Valverde è riuscita ad agguantare per la quinta volta consecutiva la finale della competizione nazionale.

Il Barça potrebbe vincere per la terza volta consecutiva la Copa del Rey ma di fronte si troverà il Siviglia di Vincenzo Montella che ieri una battuto il Leganes e non cederà facilmente il passo perché la vittoria della coppa potrebbe salvare una stagione finora deludente. Non è stato un grande primo tempo a Valencia ma con l'ingresso di Coutinho sono cambiate le carte in tavola e nella ripresa il Barcellona ha potuto fare al meglio il suo gioco e nel finale ha chiuso la contesa con Rakitic.

La prima volta di Coutinho vale la finale di Copa.

Il primo cambio del Barça al Mestalla è stato decisivo: Coutinho è entrato dopo l'intervallo al posto di André Gomes, che non ha dato un grande supporto nel primo tempo. La presenza del brasiliano è subito determinate: al 49′ l'ex Liverpool e Inter ha insaccato da una posizione non proprio agevole un cross di Luis Suarez e ha siglato 0-1. Si tratta del suo primo goal con la maglia del Barça alla sua quinta presenza, di cui due dall'inizio e tre da subentrato.

Il brasiliano si è posizionato sul lato destro del centrocampo, dove giocava il portoghese e ha consentito a Valverde di mantenuto il 4-4-2 che aveva impostato per la trasferta valenciana nonostante le caratteristiche più offensive di Coutinho.

Rakitic raddoppia per il Barça: quinta finale di fila.

Al minuto 81 è arrivato il goal del 2-0 con Ivan Rakitic che ha battuto Jaume con un destro secco dai 16 metri che si è infilato nell'angolino basso. Ha fatto il suo esordio con la maglia culé Yerry Mina all'83' prendendo il posto di Gerard Piqué. Il Barcellona è la prima squadra nei 115 anni di storia della Copa del Rey che riesce a giocare cinque finali di fila.