Mario Balotelli è finito nuovamente al centro dell’attenzione per via di questioni private. Secondo il settimanale ‘Chi’ l’attaccante sarebbe stato mollato dalla compagna Clelia, che pochi mesi fa gli ha dato il piccolo Lion. SuperMario non ha preso bene un articolo e su Instagram è andato al contrattacco: “Chi ha mai detto che fossi fidanzato? Sono solo idiozie, se volete mettermi sotto una cattiva luce non sarà semplice questa volta”.

Balotelli si arrabbia su Instagram

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha scritto che Balotelli è tornato single: “La storia d’amore con la sua ultima compagna Clelia è giunta al capolinea. I due, in questo momento di difficoltà, hanno smesso di parlarsi. La causa? Sarebbe un tradimento di lui”. L’attaccante del Nizza ha letto quell’articolo ed è andato su tutte le furie. In una ‘stories’ di Instagram ha scritto un lunghissimo post, che non ha bisogno di aggiunte

Ah…quindi sono single, perché secondo il giornale ‘Chi’ avrei fatto le corna alla madre di mio figlio con non so chi? Quando? Ma chi vi dice queste idiozie? Chi vi ha mai detto che io fossi mai stato fidanzato con questa ragazza? Non è perché non parlo della mia vita privata che siete liberi di scrivere ciò che volete!!! Ma non vi vergognate a scrivere cose del genere senza manco essere sicuri su ciò che succede o è successo? Che schifo di circolo di informazione c’è in Italia? Cercate un modo per rimettermi sotto la cattiva luce? Buona fortuna! Questa volta non sarà semplice.

La polemica con il senatore e il ritorno in nazionale

Balotelli, che recentemente era stato immortalato sorridente e con in braccio il piccolo Lion (il suo secondo figlio, giunto dopo Pia, la bimba avuta da Raffaella Fico), nei giorni scorsi ha attaccato Toni Iwobi, il primo senatore di colore nella storia della Repubblica, eletto con la Lega. Sul campo di calcio non ci sono né polemiche né problemi per il ventiseienne attaccante, autore di 22 gol in stagione, che dopo oltre tre anni tornerà a giocare in nazionale.