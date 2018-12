Il Milan nel mercato di gennaio piazzerà almeno un paio di colpi, la rosa va rinforzata in ogni reparto. In avanti il sogno è rappresentato da Zlatan Ibrahimovic, che però negli ultimi giorni si è allontanato dal club rossonero. Il nuovo a.d. Gazidis vorrebbe prendere lo svedese, ma i Los Angeles Galaxy non vogliono privarsi di Ibra e vogliono averlo in campo sin dalla prima giornata, che si disputerà nel mese di marzo. In attesa di capire come finirà la trattativa, si è iniziato a parlare di Balotelli, i tifosi del Milan però non lo vogliono, glielo hanno scritto sui social e lui ha risposto per le rime su Instagram.

Cosa farà Balotelli?

Le possibilità di rivedere Balotelli al Milan in realtà non sembravano tantissime, anche se l'addio di SuperMario al Nizza comunque pare molto probabile (cattivo rapporto con Vieira e zero gol segnati fin qui). Le voci hanno dato fastidio ad alcuni tifosi che hanno preso d'assalto il profilo Instagram dell'attaccante e lo hanno, con modi tutt'altro che oxfordiani, a non ritornare al Milan.

SuperMario non torna al Milan e si arrabbia con i tifosi

Balotelli ci è rimasto male e ha un pubblicato un lungo e duro messaggio in una delle sue stories su Instagram rivolto ai tifosi che hanno detto di non volerlo. L'attaccante ha anche escluso seccamente sia un suo ritorno al Milan e anche un cambio di casacca nel mercato di gennaio:

Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale e alquanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi e l'altro no, l'importante non è pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora, questo l'ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore.